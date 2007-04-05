Янукович откровенно поговорил с Соланой

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ полностью исключает возможность силового урегулирования политического кризиса в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета Министров, об этом он заявил 4 апреля во время телефонного разговора с Верховным представителем Европейского Союза по вопросам внешней и безопасности политики Хавьером СОЛАНОЙ.

“Во время разговора, который носил присущий отношениям Виктора ЯНУКОВИЧА и Хавьера СОЛАНЫ откровенный и дружеский характер, были обсуждены перспективы развития политической ситуации в Украине. Стороны были едины в том, что нет другой альтернативы для урегулирования нынешнего кризиса, чем поиск компромисса, который бы удовлетворял все стороны”, говорится в сообщении.

В.ЯНУКОВИЧ подтвердил четкую и принципиальную позицию правительства на неуклонное соблюдение Конституции и законов Украины, а также недопущение эскалации конфликта.

Х.СОЛАНА призвал все стороны к мирному урегулированию ситуации и подтвердил позицию Евросоюза о необходимости возвращения к диалогу и выработки политического решения, уважающего права народа.

По словам Х.СОЛАНЫ, он также изложил позицию ЕС в ходе разговора с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и планировал переговорить с лидером БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО.