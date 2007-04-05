”Очень довольный” Мороз пошел на заседание СНБО

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ хочет принять участие в заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины и высказать свое мнение «по поводу того, что там происходит».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МОРОЗ сообщил на сессии парламента.

По словам А.МОРОЗА, «как председатель Верховной Рады Украины я выведен из состава СНБО, чем я очень доволен». При этом он отметил, что не может быть подчинен кому-либо, в том числе Президенту Украины, как председатель независимой ветви власти.

А.МОРОЗ, ссылаясь на 107-ю статью Конституции, отметил, что председатель Верховной Рады может принимать участие в заседании СНБО. «Потому я тоже хочу пойти на заседание СНБО и высказать свое мнение по поводу того, что там происходит», - добавил он.

А.МОРОЗ также призвал, что вместе с ним пошли, в частности, и министр внутренних дел Украины Василий ЦУШКО.

Председатель ВР отметил, что информация руководителей силовых структур переносится на вечернее заседание.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром ВР Украины планировала заслушать информацию руководителей силовых структур об обеспечении общественного порядка в Украине. В парламент были приглашены министр внутренних дел Украины Василий ЦУШКО, и.о. председателя Службы безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, председатель Администрации Государственной пограничной службы Николай ЛИТВИН, генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО.

3 апреля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом вывел председателя ВР А.МОРОЗА из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины.