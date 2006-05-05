Херсон: во ”второй тур” вышли БЮТ и Партия регионов

Депутаты Херсонского областного совета не смогли с первого раза избрать председателя совета.

Как передает корреспондент УНИАН, на должность председателя облсовета были выдвинуты 3 кандидатуры –председатель Херсонской областной администрации Борис СИЛЕНКОВ от фракции НСНУ, председатель фермерского крестьянского предприятия, заместитель председателя Херсонской областной Ассоциации фермеров Сергей РЫБАЛКО от фракции БЮТ и член политсовета Херсонского областного отделения Партии регионов Владимира ДЕМЕХИН от фракции ПР.

По результатам тайного голосования, за Б.СИЛЕНКОВА проголосовали 9 депутатов, за С.РЫБАЛКО – 20, за В.ДЕМЕХИНА – 38 (для избрания председателя облсовета необходимо, чтобы за него проголосовали свыше половины депутатов – по меньшей мере, 43 – УНИАН). 11 бюллетеней для тайного голосования признаны испорченными, 5 депутатов не поддержали ни одного кандидата на должность председателя облсовета.

После обнародования результатов тайного голосования губернатор Херсонской области Б.СИЛЕНКОВ заявил о снятии своей кандидатуры.

Сейчас в заседании сессии облсовета объявлена 30-минутный. перерыв, после которого депутаты во второй раз будут избирать председателя облсовета.

Как сообщал УНИАН, сегодня проходит первая сессия Херсонского областного совета пятого созыва. В сессии принимают участие 82 депутата из 85 (3 депутата находятся в командировке). В повестку дня первой сессии Херсонского облсовета нового созыва включены три вопроса – об итогах выборов и признания полномочий депутатов областного совета пятого созыва, о выборах председателя облсовета и разное.

Как сообщалось, проходной барьер в Херсонский областной совет преодолели 8 партий и блоков. Больше всего мандатов (30) имеет Партия регионов, за ней идет БЮТ – 19 мандатов, НСНУ – 9, КПУ -7 Народный блок Литвина – 6, СПУ – 5, Блок Наталии Витренко – 5 мандатов и КПСС – 4 мандата.