Герман: выборы пройдут только в Западной Украине
10:59, 05 апреля 2007Политика
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ПР участвовать в выборах не намерена?
Народный депутат, член парламентской фракции Партии регионов Анна Герман заявила, что партии, которые входят в правящую коалицию, не только не намерены участвовать в выборах без соответствующего решения Конституционного Суда, но и готовы не допустить их проведения в регионах Юга и Востока. В результате, по словам Анны Герман, «выборы пройдут только в Западной Украине».
Депутат-регионал уверена, что Президент в таких условиях будет вынужден пойти на компромисс с Премьер-министром Виктором Януковичем.
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