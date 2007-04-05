Народный депутат, член парламентской фракции Партии регионов Анна Герман заявила, что партии, которые входят в правящую коалицию, не только не намерены участвовать в выборах без соответствующего решения Конституционного Суда, но и готовы не допустить их проведения в регионах Юга и Востока. В результате, по словам Анны Герман, «выборы пройдут только в Западной Украине».

Депутат-регионал уверена, что Президент в таких условиях будет вынужден пойти на компромисс с Премьер-министром Виктором Януковичем.

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