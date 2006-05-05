Симоненко не дождался Президента и ушел с Банковой

Лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО не стал ожидать Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО больше получаса и ушел с Банковой.

Как передает корреспондент УНИАН, покидая здание Секретариата Президента, П.СИМОНЕНКО высказал мнение журналистам, что «нужно быть пунктуальным во всем и всегда. Только тогда будет порядок в государстве и каждый будет отвечать за свое – то, чем он занимается”.

По словам П.СИМОНЕНКО, он прождал полчаса, Президент чем-то занят, но лидера КПУ не проинформировали, с чем связана эта задержка. “Я считаю, если у него будут вопросы ко мне, то тогда мы встретимся. А дальше – мне есть чем заняться», - сказал П.СИМОНЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО встречается с лидерами политических сил, которые прошли в парламент. В частности, уже состоялись встречи с Юрием ЕХАНУРОВЫМ, Александром МОРОЗОМ и Юлией ТИМОШЕНКО.

Планировалось, что он также сегодня встретится с П.СИМОНЕНКО и Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.