В ЦИК думают, что регионалы делают из мухи слона

Депутаты от коалиции в четверг вновь планируют пойти к Центральной избирательной комиссии. Об этом вчера вечером в эфире "5 канала" заявил народный депутат Украины, член Партии регионов Владимир ЗУБАНОВ.

Кроме того, еще один “регионал” Михаил ЧЕЧЕТОВ также в эфире "5 канала" сказал, что Партия регионов подаст в Генпрокуратуру заявление относительно председателя ЦИК Ярослава ДАВЫДОВИЧА.

По его словам, “не было еще ни одного официального заседания ЦИК, а уже пошла рассылка неподписанных документов, циркуляров на низы”. М.ЧЕЧЕТОВ считает, что “начинается самая грубая фальсификация”, и выразил мнение, что Я.ДАВЫДОВИЧ будет отвечать “непосредственно уже перед правоохранительными органами".

В свою очередь заместитель председателя Центризбиркома Марина СТАВНИЙЧУК заверила, что комиссия работает исключительно в правовом поле.

По ее словам, «речь идет об избирательной телеграмме, которую действительно направлял вчера председатель Центральной избирательной комиссии”. М.СТАВНИЙЧУК сказала, что также “принимала участие в подготовке этой телеграммы. Она действительно носит характер как бы избирательной телеграммы и направлена на рекомендации относительно начала работы над списками избирателей”. “Противоправного я ничего не вижу в этой избирательной телеграмме", добавила она.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля Верховная Рада отменила свои постановления от 8 декабря 2004 года о досрочном прекращении полномочий членов Центральной избирательной комиссии и о назначении нынешнего состава ЦИК.

Печерский районный суд города Киева своим постановлением от 3 апреля приостановил действие постановлений Верховной Рады Украины от 2 апреля о прекращении полномочий нынешнего Центризбиркома во главе с Ярославом ДАВЫДОВИЧЕМ и возобновлении полномочий ЦИК, возглавляемого Сергеем КИВАЛОВЫМ.

4 апреля около 20 депутатов от фракции Партии регионов зашли в здание Центральной избирательной комиссии. Как заявил журналистам В.ЗУБАНОВ они не планируют блокировать работу председателя ЦИК Ярослава ДАВЫДОВИЧА и комиссии в целом.

“Мы просто хотели поговорить с Я.ДАВЫДОВИЧЕМ, поскольку есть много вопросов, касающихся досрочных выборов”, - сказал В.ЗУБАНОВ. По его словам, депутаты намерены оставаться возле кабинета председателя ЦИК до тех пор, пока не обсудят все имеющиеся вопросы.