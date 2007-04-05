Ющенко сказал Ферреро-Вальднер, що все будет в порядке

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в телефонном разговоре заверил Комиссара Европейского Союза по вопросам внешних отношений и европейской политики соседства Бениту ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР, что политический кризис в Украине будет урегулирован демократическим и мирный способом.

Как сообщает пресс-служба главы Украинского государства, в ходе разговора В.ЮЩЕНКО поинформировал Комиссара ЕС о внутренней политической ситуации в Украине.