Ющенко сказал Ферреро-Вальднер, що все будет в порядке
08:10, 05 апреля 2007Политика
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Политический кризис урегулируют мирно
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в телефонном разговоре заверил Комиссара Европейского Союза по вопросам внешних отношений и европейской политики соседства Бениту ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР, что политический кризис в Украине будет урегулирован демократическим и мирный способом.
Как сообщает пресс-служба главы Украинского государства, в ходе разговора В.ЮЩЕНКО поинформировал Комиссара ЕС о внутренней политической ситуации в Украине.
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