”Городской дозор” добивается отставки мэра Харькова

В Харькове создана инициативная группа для сбора подписей за проведение референдума об отставке Харьковского городского председателя Михаила ДОБКИНА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге Владислав ПРОТАС, лидер общественного движения «Городской дозор» - организации, которая проводит кампанию за досрочное прекращение полномочий М.ДОБКИНА.

Как и ранее, сказал В.ПРОТАС, руководство «Городского дозора», который осуществляет контроль за деятельностью власти, считает, что мэр Харькова не «выполняет своей избирательной программы», в связи с чем «должен уйти в отставку».

По словам В.ПРОТАСА, в инициативную группу, которая была сформирована на собрании 3 апреля, вошло 427 активистов. Все надлежащие документы будут переданы в горисполком, сказал он, и после этого на протяжении 10 дней городской председатель должен либо зарегистрировать группу, либо дать обоснованный отказ.

Лидер «Городского дозора» отметил, что в этот раз организаторы пытались учесть все, чтобы собрания, «как это случалось раньше», не были сорваны, – в зале работали журналисты, наблюдатели от Комитета избирателей Украины. Кроме того, собрание транслировалось в прямом эфире двумя местными телеканалами, а руководство организации попросило СБУ и милицию обеспечить порядок.

В то же время, отметил В.ПРОТАС, у него есть подозрение, что власть и в этот раз «готовит сюрпризы». Представители горсовета, которые прибыли на собрание в количестве 20 человек, вели себя «как-то странно» - не предъявляли документов, по его словам, и отказывались регистрироваться. В конце концов, сказал руководитель «Городского дозора», представитель городского совета сообщил, что с его точки зрения «собрание нелегитимное», но не аргументировал почему, тогда как ни журналисты, ни наблюдатель от Комитета избирателей «нарушений не заметили».

Как сообщал УНИАН, кампания за отставку мэра М.ДОБКИНА была начата осенью 2006 г. Кроме «Городского дозора», о необходимости отзыва городского председателя заявляли и проводили свои акции Объединений профсоюзов Харьковской области, около 6 областных парторганизаций, а также некоторые общественные организации города. Созданные раньше в Харькове по инициативе «Городского дозора» свыше 20 инициативных групп не были зарегистрированы городской властью.