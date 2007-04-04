Мороз просит оппозицию вернуться в зал парламента

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ призвал депутатов из коалиции обратиться к парламентариям-оппозиционерам с просьбой вернуться в сессионный зал для конструктивной работы и пообещал, что их не будут силой втягивать в состав коалиции.

Об этом А.МОРОЗ заявил сегодня во время экстренного заседания парламента.

«У вас есть хорошие знакомые – коллеги из тех фракций, которые сейчас по различным причинам не присутствуют на заседании ВР. Переговорите с ними, их никто не будет затягивать в коалицию, но они должны свой гражданский и профессиональный долг выполнять, принимать участие в заседаниях ВР и, возможно, выражать другие мнения, которые лучше будут отображать оценку нынешней ситуации и они будут иметь возможность внести в общественное сознание спокойствие, доверие к институтам, включая Президента», - сказал А.МОРОЗ.

Он отметил, что депутаты должны найти компромисс, «но в основе этого компромисса должна быть исключительно Конституция и больше ничего, и не какие-то выдумки и толкования за пределами правового поля», - сказал председатель ВР.