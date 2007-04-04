Бокий говорит, что необходимо «держать порох сухим»

Верховная Рада Украины обратится к международным организациям и странам-гарантам государственного суверенитета, если глава государства Виктор ЮЩЕНКО введет прямое президентское правление.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на экстренном заседании ВР лидер фракции СПУ Иван БОКИЙ.

По его словам, из разных источников поступают сведения о том, что в ближайшее время глава государства подпишет указ о внедрении прямого президентского правления в Украине.

«Если это произойдет – это будет полномасштабный государственный переворот», - сказал И.БОКИЙ. По его мнению, это будет переворот на подобии «фашистского», которые происходили в Африке и Латинской Америке. По его словам, «сегодня такой Африкой хотят сделать Украину, и это чрезвычайно опасный момент». И.БОКИЙ процитировал поэта Павла Тычину, что, мол, необходимо «держать порох сухим».

Он отметил, что прежде всего необходимо предупредить «президентскую сторону о том, что такой поворот событий просто не пройдет», в таком случае ВРУ имеет право обратиться в Совет Безопасности ООН, к ОБСЕ, в Совет Европы, к государствам-гарантам государственного суверенитета Украины – США, России и Китаю – не только с целью обсуждения этой ситуации, но и с помощью сохранения конституционного порядка. «Мы не дадим разного рода интриганам, провокаторам, авантюристам, какие бы должности они в государстве не занимали, нарушать Конституцию и нарушать конституционный порядок в Украине», - сказал И.БОКИЙ.

В ответ председатель ВР Александр МОРОЗ заметил, что сейчас на экстренном заседании обсуждаются факты, а не намерения. При этом он добавил: «Вы можете быть уверены, что наш Президент не прибегнет к шагам, которые выводят отношения государства за правовой режим». При этих словах в зале раздавался шум и смех. По словам А.МОРОЗА, все должны помнить, что в Конституции Украины не предусмотрен режим президентского правления.