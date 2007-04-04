Ющенко выслушал 12 разгневанных женщин

Народный депутат, член фракции Партии регионов Людмила КИРИЧЕНКО заявляет, что продолжается диалог между Президентом и премьер-министром Украины относительно отмены указа о роспуске парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.КИРИЧЕНКО сказала журналистам. Она сообщила, что только что Президент принял 12 женщин – представительниц коалиции – из фракции Партии регионов и КПУ. По ее словам, Президент очень внимательно выслушал их позицию: «Наше переживание за то, что такое противостояние в Украине, и что сегодня мы можем потерять Украину».

Л.КИРИЧЕНКО подчеркнула, что Президент согласился с ними в том, что в Украине существует очень большая политическая напряженность. Поэтому он с большим пониманием отнесся к тому, о чем они говорили. «И самое главное, что сказал Президент – он готов к продолжению диалога, это самое главное. И, я думаю, что сегодняшняя встреча с Виктором Федоровичем (ЯНУКОВИЧЕМ) и последующие встречи… то есть мы сегодня говорим, что окончания переговоров нет, есть продолжение диалога, и это дает надежды», - сказала она.

Отвечая на уточняющий вопрос, чего именно касаются переговоры, Л.КИРИЧЕНКО отметила, что речь идет о дальнейшем взаимопонимании и сотрудничестве. А также о возможной отмене указа Президента о роспуске парламента.