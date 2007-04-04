Ющенко проведет внеочередное заседание СНБО
17:33, 04 апреля 2007Политика
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Мудрак назвала время
Завтра в 11.00 состоится внеочередное заседание Совета национальной безопасности и обороны под председательством Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила руководитель Главного управления информационной политики Секретариата Президента Лариса МУДРАК.
В то же время, она не уточнила тему заседания СНБО.
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