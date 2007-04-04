Мороз будет собирать депутатов как на пожар

17:28, 04 апреля 2007
Политика
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Норматив - 15 минут

Александр Мороз Верховная Рада Украины приняла решение собираться на пленарные заседания в срочном порядке в случае необходимости.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего постановления проголосовали 254 народных депутата из 255, зарегистрированных в сессионном зале.

В частности, согласно постановлению, парламент поручил председателю Верховной Рады Украины Александру МОРОЗУ или его первому заместителю Адаму МАРТЫНЮКУ созывать пленарные заседания немедленно в случае необходимости.

"Нам нужно выбрать такой режим работы, который давал бы возможность буквально за 15 минут собираться на заседание и принимать решение, когда возникает необходимость", - предложил спикер.

Соответствующее решение распространяется на выходные дни, а также на те пленарные недели, когда депутаты не работают в пленарном режиме.

Как отметил А.МОРОЗ, такое решение не нарушает ранее утвержденный календарный план работы третьей сессии парламента.

По его словам, таким образом парламент будет в состоянии реагировать на все неправовые действия.

Кроме того, А.МОРОЗ обратился к народным депутатам с просьбой, чтобы они информировали население, что даже в случае подписанного правового указа о досрочных выборах парламента, ВР пятого созыва будет выполнять свои полномочия до той поры, пока новые народные депутаты не принесут присягу.

По словам А.МОРОЗА, такой порядок исполнения обязанностей предусмотрен Конституцией Украины.

 

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