СБУ разрешила Жириновскому въезд в Украину

Служба безопасности Украины отменила запрет на въезд в Украину вице-спикеру Госдумы России Владимиру ЖИРИНОВСКОМУ.

Эту информацию УНИАН подтвердили в пресс-службе СБУ.

Как отметили в пресс-службе, решение принято согласно п. 13 ст. 24 Закона Украины «О службе безопасности Украины».

В то же время, в СБУ отметили, что некоторое время назад Госдума России направляла СБУ ходатайство с просьбой разрешить въезжать на территорию Украины В.ЖИРИНОВСКОМУ.

Учитывая то, что В.ЖИРИНОВСКИЙ прекратил какие-либо действия, которые могут составлять угрозу безопасности Украины, что свидетельствует об осознании им деструктивного характера своей предыдущей деятельности (имеется в виду относительно Украины – УНИАН), а также с целью развития добрососедских российско-украинских отношений ему досрочно разрешен въезд на территорию Украины.

Следует отметить, что соответствующее решение СБУ вступает в силу с 4 апреля этого года.

Как сообщал УНИАН, СБУ запретила въезд в Украину вице-спикеру Госдумы РФ, лидеру ЛДПР В.ЖИРИНОВСКОМУ, депутату Госдумы Константину ЗАТУЛИНУ и еще нескольким гражданам России, которые, в частности, принимали участие в акциях протеста против проведения учений под эгидой НАТО в Феодосии.

СБУ мотивировала это решение действиями и поступками этих людей, направленными на нарушение целостности государства Украина.