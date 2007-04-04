Что пишет зарубежная пресса о событиях в Украине

Британская газета Daily Telegraph пишет о том, что Ющенко, возможно, принял неправильное решение на основании правильных причин. Многим украинцам, по крайней мере на проевропейском западе страны, надоел "гангстерский парламент", как они его называют. Правящая коалиция в законодательном органе, возглавляемая Виктором Януковичем, пророссийским премьер-министром, подвергается обвинениям в препятствовании рыночным реформам и в продвижении деловых интересов сомнительных олигархов, утверждает издание.

Стремительность, с которой депутаты, лояльные президенту, примкнули к рядам сторонников Януковича, еще более красноречива. Только в прошлом месяце из одной партии в другую перешли 11 человек, и вскоре в распоряжении премьер-министра могло уже быть достаточное большинство, чтобы загнать Ющенко в угол.

Президент подозревает, что Янукович предлагает за переход в свою коалицию финансовые поощрения. Но даже если Конституционный суд признает законным решение о досрочных парламентских выборах в следующем месяце, политические проблемы Украины едва ли исчезнут.

Украина продолжает страдать от глубокого раскола. Русскоговорящий восток смотрит в сторону Москвы, в то время как украиноговорящий запад стремится к вступлению в ЕС и даже, хотя и с меньшим рвением, к членству в НАТО.

Униженные своей неудачной попыткой сделать Януковича президентом в ходе выборов, спровоцировавших "оранжевую революцию", российские политики радостно предсказывают, что очередной кризис может привести к окончательному расколу Украины.

Frankfurter Rundschau в статье "Почившая революция" указывает, что будущее президента Украины, похоже, предрешено. И не только из-за тех юридических "дубинок", с помощью которых Конституционный суд может разгромить его указ о роспуске парламента. Правовые вопросы – это вопросы власти, и даже если Виктор Ющенко получит благословение судей высшей инстанции, то реальной власти у него все равно не прибавится. И даже если парламентское большинство проголосует за досрочные выборы в мае, ему не удастся больше ничего выиграть.

Если даже "оранжевый" лагерь и выиграет, он превратится в лагерь Тимошенко. Ющенко же останется декоративной фигурой без права принятия решений. Не спасает и то, что по состоянию на вторник он мог полагаться на министра обороны. Парламентское большинство, включая перебежчиков, может отправить его в отставку, даже нарушив конституцию, а на стороне лидера большинства Виктора Януковича находится полиция, донецкие олигархи, а также весь подконтрольный ему регион, пишет издание.

Французская Liberation в статье "Ющенко вновь начинает войну между двумя Украинами" указывает, что в случае досрочных выборов "Партия регионов" Виктора Януковича и ее союзники-коммунисты, особенно популярные на востоке страны, имеют шанс вновь увидеть своего лидера во главе правительства.

Итальянская La Repubblica увидела в попытках путчей на Украине вызов тени Путина. Происходящее свидетельствует о деградации украинской политики, маскировавшейся некоторое время взаимными обязательствами осуществления общей стратегии во имя национального единства в стране с населением 48 млн человек, которая находится на пороге Европейского союза, чтобы предотвратить раскол между двумя Украинами, "бело-голубой" на востоке и "оранжевой" на западе.

Инопресса