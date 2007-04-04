Коалиция заслала к Ющенко женщин

Возле здания Секретариата Президента сотрудники спецподразделений МВД, построившись в ряд, разъединили сторонников коалиции и представителей партии «Пора».

Как передает корреспондент УНИАН, на подходе к зданию Секретариата Президента находится около полсотни сотрудников одного из спецподразделений МВД в черной форме, бронежилетах, в шлемах на головах.

Теперь к зданию Секретариата Президента со стороны улицы Лютеранской также подошло около 300 сторонников коалиции.

Группа народных депутатов-женщин из коалиции (Татьяна Засуха, Татьяна Бахтеева и Людмила Кириченко) зашла в Секретариат Президента для встречи с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, чтобы передать ему требования участников акции протеста – отменить указ о досрочном прекращении полномочий ВР.

Несколько минут депутатов не пропускали к третьему подъезду Секретариата Президента, закрыв дверь.