Янукович встречается с Давыдовичем
14:35, 04 апреля 2007Политика
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Секретариат заявляет о давлении
|Ярослав Давидович
Как передает корреспондент УНИАН, на брифинге для прессы руководитель информационного управления Секретариата Президента Лариса МУДРАК заявила, что, как стало известно Секретариату, сейчас проходит встреча В.ЯНУКОВИЧА с Я.ДАВЫДОВИЧЕМ, и основной темой этой встречи является требование В.ЯНУКОВИЧА об отставке председателя ЦИК.
«Секретариат Президента считает такие действия недопустимыми и незаконными», - сказала Л.МУДРАК.
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