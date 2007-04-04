Янукович встречается с Давыдовичем

Секретариат Президента Украины называет недопустимым то, что премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ давит на председателя Центральной избирательной комиссии Ярослава ДАВЫДОВИЧА с требованием его отставки.

Как передает корреспондент УНИАН, на брифинге для прессы руководитель информационного управления Секретариата Президента Лариса МУДРАК заявила, что, как стало известно Секретариату, сейчас проходит встреча В.ЯНУКОВИЧА с Я.ДАВЫДОВИЧЕМ, и основной темой этой встречи является требование В.ЯНУКОВИЧА об отставке председателя ЦИК.

«Секретариат Президента считает такие действия недопустимыми и незаконными», - сказала Л.МУДРАК.