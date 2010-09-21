ГПУ проводит проверку материалов дела об отравлении Ющенко

Генеральная прокуратура Украины проводит проверку материалов уголовного дела об отравлении экс-президента Виктора ЮЩЕНКО, которым занималась следственная группа во главе с Галиной КЛИМОВИЧ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

"Сейчас проводится проверка материалов уголовного дела, о результатах которой будет сообщено", - отметили в пресс-службе, подчеркнув при этом, что "никакого уголовного дела против КЛИМОВИЧ или по факту никто не возбуждал".

Как сообщал УНИАН, 20 сентября издание «Фокус» со ссылкой на высокопоставленный источник в Генеральной прокуратуре опубликовало информацию, что в отношении экс-руководителя следственной группы Генпрокуратуры по расследованию дела об отравлении В.ЮЩЕНКО Г.КЛИМОВИЧ могут возбудить уголовное дело.

«Основная претензия к следственной группе по расследованию отравления В.ЮЩЕНКО заключается в халатном отношении к вещественным доказательствам. Например, сейчас в деле нет ни одного образца крови экс-президента, потому что все они были уничтожены. Уничтожены даже пробирки, в которых были эти образцы», - сообщил источник.

Г.КЛИМОВИЧ в комментарии для "Украинской правды" заявила, что образцы крови В.ЮЩЕНКО были уничтожены еще до ее прихода в группу.

Бывший руководитель следственной группы по делу об отравлении В.ЮЩЕНКО Г.КЛИМОВИЧ в апреле 2010 года уволилась из Генпрокуратуры. Расследование дела было поручено заместителю генерального прокурора Ренату КУЗЬМИНУ.

По версии следствия, В.ЮЩЕНКО был отравлен 5 сентября 2004 года на даче тогдашнего первого заместителя председателя СБУ Владимира САЦЮКА. С июня 2008 года и до смены власти в этом году Генпрокуратура неоднократно заявляла, что факт преднамеренного отравления В.ЮЩЕНКО полностью доказан.