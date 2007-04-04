Кто набивается в компанию к Нашей Украине

Лидер Народного руха Украины Борис ТАРАСЮК после встречи с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО рассказал, что обсуждалась возможная конфигурация демократических сил в ходе парламентской кампании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам сегодня.

«Пока это обмен мнениями», - сказал Б.ТАРАСЮК.

По его словам, еще рано говорить о каких-то готовых решениях, поскольку каждый из присутствующих излагал свои позиции. В частности, он с лидером УНП Юрием КОСТЕНКО высказались за создание «української правиці». Они предложили блоку «Наша Украина» и БЮТ сформировать один общий мегаблок. Б.ТАРАСЮК передал соответствующие письменные предложения лидеру НСНУ Вячеславу КИРИЛЕНКО и лидеру БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО.

Если единого мегаблока не будет, по словам Б.ТАРАСЮКА, у них остается два варианта - это участие в блоке с «Нашей Украиной», если он будет воспроизведен, или участие в формате «правиці». По его словам, в «правицю» могут войти еще много партий. В то же время Б.ТАРАСЮК убежден, что лидер Гражданского движения «Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО, скорее всего, пойдет с «Нашей Украиной», а партия “Реформы и порядок” – с БЮТ.

В то же время Б.ТАРАСЮКУ было трудно спрогнозировать формат участия в выборах гражданской партии «Пора».

Он выразил убеждение, что решение будет принято очень быстро, поскольку уже сегодня надо подавать в ЦИК списки членов территориальных избирательных комиссий от партий, а до 17 апреля в ЦИК уже надо передать сформированные списки партий или блоков, которые пойдут на выборы.

В свою очередь, председатель политсовета гражданской партии «Пора» Владислав КАСЬКИВ также сообщил, что сегодня Президент встречался с лидерами оппозиционных партий, и в ходе этой встречи обсуждалась их деятельность на последующие дни, а также на дальнейшую перспективу.

«Такого уровня конструктива я давно уже не видел», - сказал В.КАСЬКИВ.

Отвечая на вопрос, возможен ли единый список оппозиционных сил, он заметил, что этот вопрос обсуждался, но окончательное решение не принято.

По мнению В.КАСЬКИВА, оппозиция на выборы пойдет все же двумя-тремя колоннами, которые будут координировать свои действия и иметь общий план деятельности после выборов.

Говоря о «Поре», он отметил, что через 2-3 дня соберется центральный провод, который примет решение относительно формата участия партии в выборах.

Как сообщал УНИАН, сегодня Президент Украины провел встречу с лидерами внепарламентских партий. Во встрече приняли участие лидер объединения «Европейская платформа» Николай КАТЕРИНЧУК, председатель Украинской народной партии Юрий КОСТЕНКО, председатель партии «Реформы и порядок» Виктор ПИНЗЕНИК, председатель Народно-демократической партии Людмила СУПРУН, председатель Народного руха Украины Борис ТАРАСЮК, председатель Партии возрождения села Иван ТОМИЧ, а также первый заместитель главы Секретариата Президента Иван ВАСЮНИК и председатель Совета общественности при Президенте Иван ПЛЮЩ.