В Секретариате Президента надеются посмеяться лет через 10

И.о. председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО категорически отвергает информацию о наличии в Службе безопасности Украины списков с фамилиями людей, которых якобы планируется арестовать.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.НАЛИВАЙЧЕНКО сказал, отвечая на вопросы журналистов. Он назвал провокацией соответствующую информацию.

Как сообщал УНИАН, сегодня заместитель главы Секретариата Президента Виктор БОНДАРЬ отметил, что нет никаких списков СБУ с фамилиями людей, которые могут быть арестованы.

«Такого списка нет, он не существует, и думаю, никогда существовать не будет. Я думаю, что ближайшие пару недель мы будем слышать такие интересные подробности о жизни в стране, что лет через 10 нам будет очень смешно пересматривать эту историю и читать эту информацию», - сказал В.БОНДАРЬ.