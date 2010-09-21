Симферополь обещают превратить в «город без окраин»

11:55, 21 сентября 2010
Политика
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Агеев - о перспективах местного аэропорта

АгеевЧерез два года команда Президента Виктора Януковича и крымское правительство Василия Джарты превратят международный аэропорт  «Симферополь» в воздушные ворота Крыма европейского уровня. Об этом заявил  председатель постоянной комиссии Верховного Совета АРК по промышленности, строительству, транспорту, связи и ТЭК  Виктор Агеев на встрече с коллективом международного аэропорта  «Симферополь».  

По словам нового лидера симферопольской команды Партии регионов, уже в следующем году из государственного бюджета Украины будут выделены необходимые средства для разработки проектно-сметной документации по масштабной реконструкции международного аэропорта «Симферополь».

  «Реконструкция необходима  в связи с потребностью  увеличения пропускной способности аэропорта, а также для  привлечения в автономию крупных, долгосрочных инвестиций»,  - подчеркнул депутат.

 Агеев отметил, что во время рабочей поездки в Крым 9 сентября премьер-министр Украины Николай Азаров заверил руководство автономии, что все необходимые для этого работы будут выполнены до 2014 года. «Благодаря прочной конструктивной связке центральной и региональной власти мы сможем сделать Симферополь гордостью не только крымчан, но и Европы»,- сказал политик.

Виктор Агеев подчеркнул, что из стабилизационного фонда госбюджета уже выделено 500 миллионов гривен для реконструкции и ремонта дорог в Симферополе, подготовку жилого фонда к отопительному сезону, реставрацию центральной части города,  а также на нужды здравоохранения и образования.

«Симферополь станет «городом без окраин»,- сказал  новый лидер симферопольской команды Партии регионов. – Такую задачу поставил перед нами глава Совмина Василий Джарты и мы ее выполним»

Напомним, 30 августа на политсовете Крымского республиканского отделения Партии регионов было принято решение о поддержке кандидатуры Виктора Агеева на пост городского головы Симферополя.

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