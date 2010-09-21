Симферополь обещают превратить в «город без окраин»

Через два года команда Президента Виктора Януковича и крымское правительство Василия Джарты превратят международный аэропорт «Симферополь» в воздушные ворота Крыма европейского уровня. Об этом заявил председатель постоянной комиссии Верховного Совета АРК по промышленности, строительству, транспорту, связи и ТЭК Виктор Агеев на встрече с коллективом международного аэропорта «Симферополь».

По словам нового лидера симферопольской команды Партии регионов, уже в следующем году из государственного бюджета Украины будут выделены необходимые средства для разработки проектно-сметной документации по масштабной реконструкции международного аэропорта «Симферополь».

«Реконструкция необходима в связи с потребностью увеличения пропускной способности аэропорта, а также для привлечения в автономию крупных, долгосрочных инвестиций», - подчеркнул депутат.

Агеев отметил, что во время рабочей поездки в Крым 9 сентября премьер-министр Украины Николай Азаров заверил руководство автономии, что все необходимые для этого работы будут выполнены до 2014 года. «Благодаря прочной конструктивной связке центральной и региональной власти мы сможем сделать Симферополь гордостью не только крымчан, но и Европы»,- сказал политик.

Виктор Агеев подчеркнул, что из стабилизационного фонда госбюджета уже выделено 500 миллионов гривен для реконструкции и ремонта дорог в Симферополе, подготовку жилого фонда к отопительному сезону, реставрацию центральной части города, а также на нужды здравоохранения и образования.

«Симферополь станет «городом без окраин»,- сказал новый лидер симферопольской команды Партии регионов. – Такую задачу поставил перед нами глава Совмина Василий Джарты и мы ее выполним»

Напомним, 30 августа на политсовете Крымского республиканского отделения Партии регионов было принято решение о поддержке кандидатуры Виктора Агеева на пост городского головы Симферополя.