Черномырдин: в помощники мы не нанимались и не нанимаемся

Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Украине Виктор ЧЕРНОМЫРДИН сегодня после завершения встречи премьер-министра Украины В.ЯНУКОВИЧА с дипломатами, аккредитованными в Украине, в комментарии журналистам назвал ситуацию в Украине драматичной. «Не это нужно сейчас для Украины. Противостояние опасно – мы в России это уже проходили и не хотим повторения. Надеемся, что этого не будет», - сказал он.

Как передает корреспондент УНИАН, В.ЧЕРНОМЫРДИН также сообщил, что Россия готова оказать содействие Украине в урегулировании ситуации. «Если будут вопросы к нам – будем содействовать, а в помощники мы не нанимались и не нанимаемся», - добавил он.

Посол также сообщил, что намерен в ближайшее время провести встречу с Президентом Украины В.ЮЩЕНКО.

В.ЧЕРНОМЫРДИН также считает, что возможность урегулировать ситуацию за столом переговоров не исчерпана даже до решения Конституционного Суда относительно конституционности Указа Президента о роспуске парламента. «Нельзя терять время, политики могут найти выход в интересах страны и своего народа. Власть наделена доверием, и доверие нужно оправдывать, а не апеллировать к народу. Нельзя такие вопросы решать на площадях», - уверен посол.

Вместе с тем В.ЧЕРНОМЫРДИН подчеркнул, что Россия согласится с любым решением, которое примут украинские политики.