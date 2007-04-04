Ющенко опять встречается с Януковичем
13:02, 04 апреля 2007Политика
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Клюев сказал, что обсуждают выборы
В данное время проходит встреча Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ сегодня журналистам.
По его словам, обсуждается вопрос относительно выборов, и после встречи можно будет более четко сказать – состоятся они или нет.
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