У Ющенко есть два-три механизма на крайний случай

В Секретариате Президента уверенны, что деньги на финансирование досрочных парламентских выборов есть, несмотря на отказ правительства принимать соответствующие решения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал заместитель главы Секретариата Президента Виктор БОНДАРЬ в интервью журналистам.

Он подчеркнул, что финансирование выборов не является проблемой.

В.БОНДАРЬ напомнил, как финансировался “третий тур” президентских выборов через резервный фонд госбюджета.

«Там два-три механизма запуска в действие, то есть вопросов по финансированию не будет вообще», - подчеркнул В.БОНДАРЬ, добавив, что выборы будут финансироваться из государственного бюджета.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля Кабинет Министров своим постановлением, в числе прочего, запретил Министерству финансов выделять средства на досрочные выборы.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом остановил действие этого постановления как не соответствующего Конституции Украины. В то же время Президент обратился в Конституционный Суд с представлением о конституционности этого постановления.