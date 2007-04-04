Регионалы ушли из-под Секретариата несолоно хлебавши

Народные депутаты от Партии регионов ушли из-под стен Секретариата Президента, так и не встретившись с главой государства Виктором ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, депутаты передали заместителю главы Секретариата Президента Виктору БОНДАРЮ обращение парламента, в котором речь идет о нелегитимности указа Президента о роспуске Верховной Рады.

В интервью журналистам В.БОНДАРЬ заметил, что полномочия ВР на сегодняшний день прекращені, и парламент не является легитимным органом.

По его словам, Президент Украины ведет сегодня переговоры с лидерами партий, в частности, с премьер-министром Украины, председателем Партии регионов Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и Председателем ВР, лидером СПУ Александром МОРОЗОМ.

«И вести в этой ситуации переговоры с 50 представителями отдельной партии, по мнению Президента, это внесет хаос в переговорный процесс. Он (Президент) четко занимает позицию, что есть лидеры нации, которые должны нести ответственность за развитие дальнейших событий», - сказал В.БОНДАРЬ, напомнив, что Президента поддерживают практически все губернаторы и силовые структуры.

«Я бы на месте депутатов сейчас занялся подготовкой к избирательному процессу вместо того, чтобы делать шоу», - сказал В.БОНДАРЬ, добавив, что взял письмо депутатов и передаст Президенту.

В то же время он заметил, что обращения граждан должны рассматриваться в стандартном режиме.