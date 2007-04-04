50 депутатов-регионалов прорываются к Ющенко

50 народных депутатов от Партии регионов пытаются встретиться с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

Как сообщил корреспонденту УНИАН член Партии регионов Виктор ТИХОНОВ, их направила в Секретариат Президента Верховная Рада, Депутаты должны передать, что указ Президента о роспуске парламента является неконституционным.

К депутатам вышел заместитель главы Секретариата Президента Виктор БОНДАР, который заявил, что после роспуска парламента закон о статусе народного депутата, который позволяет такую встречу, к этим депутатам нельзя применить.

Представители Партии регионов не согласились с такой постановкой вопроса.

Они грозят направить обращение в Генеральную прокуратуру в отношении В.БОНДАРЯ, который, по их мнению, нарушает Конституцию, не пуская народных депутатов в Секретариат Президента.

В.БОНДАР, в свою очередь, призвал к спокойствию и попросил не устраивать шоу у стен Секретариата Президента.

Он также выразил готовность взять письмо к главе государства и рассмотреть вопрос о назначении встречи В.ЮЩЕНКА с депутатами.