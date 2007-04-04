Янукович просит не бередить старые раны

Партия регионов не боится парламентских выборов и уверена в своей победе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня во время встречи с дипломатами, аккредитованными в Украине.

«Если Президент и оппозиция не отступят от своей позиции, тогда свое решающее слово скажет народ. Это не наш выбор, но мы будем вынуждены пойти на выборы. Мы не боимся выборов, мы уверены в своей победе», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

При этом премьер-министр считает не исчерпанными возможности для возобновления диалога и переговоров для поиска компромисса. «Еще можно найти решение, от которого выиграют все – коалиция, правительство, Президент и оппозиция. Нужно подать друг другу руку, а не все время оглядываться назад и бередить старые раны, и, тем более, не возвращаться к риторике 2004 года», - подчеркнул он.

По мнению главы правительства, неправомерные действия со стороны Президента могут привести к расколу Украины. «Вопрос о досрочных выборах нужно снять с повестки дня. Мы настроены на активизацию работы Конституционной комиссии и готовы к внесению изменений в Регламент ВР, касающиеся формирования коалиции», - добавил В.ЯНУКОВИЧ.