В КС не знают об отставке человека, которому доверял Янукович

В пресс-службе Конституционного Суда Украины не владеют информацией о возможной отставке председателя КС Ивана ДОМБРОВСКОГО.

Так агентству УНИАН прокомментировали в пресс-службе КС сегодняшнее заявление премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА на заседании правительства.

Как сообщал УНИАН, В.ЯНУКОВИЧ заявил, что председатель Конституционного Суда И.ДОМБРОВСКИЙ сегодня намерен подать в отставку.

Также премьер сообщил, что ему сегодня стало известно о том, что на председателя КС оказывается давление, не уточнив, от кого именно.

Премьер назвал председателя КС И.ДОМБРОВСКОГО порядочным человеком, “которому мы доверяли”. “Почему так произошло, это тоже одна из черт политиков, которые привыкли жить не согласно закону, а по политической целесообразности, подменять закон политической целесообразностью. Такое в нашей стране недопустимо, и я, как глава правительства, всегда буду отстаивать Конституцию”, - сказал премьер-министр.