Киселев предлагает зачистить Кабмин от силовиков Президента

Заместитель руководителя фракции Партии регионов Василий КИСЕЛЕВ предлагает поставить на рассмотрение Верховной Рады вопрос об отставке министра обороны Анатолия ГРИЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом депутат заявил на заседании парламента.

По его словам, А.ГРИЦЕНКО должен уйти в отставку с пота министра «за то, что он сегодня начал играть в политику».

В.КИСЕЛЕВ утверждает, что к нему обратились 4 родителей юношей, которые служат в «Десне» по поводу того, что их сыновей не демобилизируют и не переводят в Днепропетровск, мотивируя это тем, что «в Киеве напряженная политическая ситуация».

Он считает, что с этим вопросом надо разобраться.

Кроме этого, В.КИСЕЛЕВ сказал, что профильный комитет ВР должен рассмотреть вопрос и об и. о. председателя СБУ Олега НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Если комитет найдет, что он влез не в свое дело, начал тоже играть в политику, то мы обязаны принять решение об отправлении его в отставку», - заявил В.КИСЕЛЕВ.