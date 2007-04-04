Медведько не выполняет распоряжение Ющенко

Генеральная прокуратура Украины отмечает, что органы прокуратуры не осуществляют надзор за законностью принятых парламентом нормативно-правовых актов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, после встречи Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с генеральным прокурором Александром МЕДВЕДЬКО в руководство и пресс-службу Генеральной прокуратуры Украины стали поступать обращения представителей средств массовой информации о выполнении поручения главы государства о проверке законности постановлений Верховной Рады Украины, принятых 2 апреля 2007 года.

В связи с этим сообщаем, что в соответствии с Конституцией Украины и Законом Украины «О прокуратуре», органы прокуратуры не осуществляют надзор за законностью принятых парламентом нормативно-правовых актов. Об этом генеральным прокурором проинформирован Президент Украины в ходе встречи.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины В.ЮЩЕНКО 2 апреля подписал указ о прекращении полномочий парламента. Согласно документу, внеочередные выборы в ВР состоятся 27 мая 2007 года.

Верховная Рада в тот же день приняла постановление, в котором заявила об отсутствии у Президента правовых оснований для роспуска парламента, а Кабинет Министров Украины поздно ночью принял постановление, которым решил подчиняться только Верховной Раде.

Вчера, 3 апреля, на встрече с руководителями силовых министерств и ведомств Президент Украины В.ЮЩЕНКО обратился к генпрокурору А.МЕДВЕДЬКО с просьбой в ближайшее время осуществить проверку о законности решений, принятых Верховной Радой после обнародования Указа Президента о досрочном прекращении полномочий парламента.