Коалиция пригнала в Киев еще 145 автобусов со своими людьми

По состоянию на 9.00 утра в Киев из разных регионов Украины, в том числе из Львовской и Ивано-Франковской областей, прибыли 145 автобусов с почти 4,5 тыс. сторонниками Коалиции национального единства.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей УМВД Украины в г. Киеве.

По информации ЦОС, пока в Киеве насчитывается 425 установленных в разных местах палаток сторонников: в Мариинском парке – 136 палаток (около 4 тыс. человек), в Городском парке – 119 палаток (около 2 тыс. человек), возле Кабинета Министров – 18 палаток, на Майдане Незалежности, возле Стелы независимости – 98 палаток от Партии регионов, СПУ и КПУ, возле Главпочтамта - 38 палаток (около 1 тыс. человек).

Возле Секретариата Президента партия «Пора» установила 8 палаток, возле ЦИК эта же политическая сила установила 8 палаток. В обоих местах находится по 100 сторонников этой партии.

На данное время никаких нарушений общественный порядок не зафиксировано.

Милиция призывает граждан соблюдать порядок во время проведения массовых мероприятий.