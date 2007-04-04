Председатель Конституционного суда подает в отставку (дополненная)

Председатель Конституционного Суда Украины Иван ДОМБРОВСКИЙ сегодня намерен подать в отставку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании Кабинета министров заявил премьер-министр В.ЯНУКОВИЧ.

Также премьер сообщил, что ему сегодня стало известно о том, что на председателя КС осуществляется давление, не уточнив от кого именно. «Насколько мне известно, он сегодня подаст заявление о своей отставке лично», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер назвал председателя КС И.ДОМБРОВСКОГО порядочным человеком, “которому мы доверяли”. “Почему так произошло, это тоже одна из черт политиков, которые привыкли жить не по закону, а по политической целесообразности, подменять закон политической целесообразностью. Такое в нашей стране недопустимо, и я, как глава правительства, всегда буду отстаивать Конституцию”, - сказал премьер- министр.