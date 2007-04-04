Янукович приказал коалиции не суетиться

Правящая коалиция и правительство не будут осуществлять мероприятия по подготовке избирательной кампании для досрочных выборов в парламент до решения Конституционного Суда о конституционности Указа Президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня на заседании правительства.

«Мы должны, придерживаясь Конституции и законов, дождаться решения Конституционного Суда и только после решения КС могут проводиться любые мероприятия по подготовке к досрочным выборам», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер-министр подчеркнул, что правительство Украины будет принимать необходимые решения только после заключения Конституционного Суда. «Пока вопрос не будет рассмотрен в КС, никакой подготовки к никаким выборам проводить не будем», - добавил он.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, всю ответственность за ситуацию в стране будет нести Президент Украины. «И я об этом вчера сказал Президенту. Прежде чем принимать решение, нужно было провести качественные консультации. Я не понимаю, зачем нужна была такая поспешность, почему только после подписания указа он пригласил на встречу главу законодательной власти. Такое пренебрежение законом со стороны Президента недопустимо», - подчеркнул он.