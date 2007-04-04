Мороз дал полную гарантию, что парламент будет работать до 2011 года

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ дает гарантию народным депутатам, что парламент пятого созыва будет работать до 2011 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на утреннем заседании ВР.

«Я вам полную даю гарантию, что работа эта (речь идет о работе ВР – УНИАН) будет продолжаться до 2011 года», - сказал А.МОРОЗ.

Обращаясь к народным депутатам, он заметил: «Так что спокойно, к работе, и перестаньте там паниковать».

Как сообщал УНИАН, в сессионном зале парламента работают народные депутаты трех фракций: Партии регионов, КПУ, СПУ, а также ряд народных депутатов, которые были исключены из фракций БЮТ и «Наша Украина» в связи с их вхождением в коалицию.