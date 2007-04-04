Луценко метит на первое место в списке Нашей Украины

Лидер “Народной самообороны” Юрий Луценко в интервью Украинской правдезаявил, что будет добиваться формирования единого списка демократических сил – общего для блока БЮТ и "Нашей Украины". “Это залог победы на выборах”, - убежден политик.

В ответ на замечание корреспондента издания, что Юлия Тимошенко заявила о формировании двух отдельных списков, Луценко заявил: “Это все не значит, что будет два отдельных списка. Потому что, учитывая все отличия, даже из блока Юлии Тимошенко можно сделать десять списков”.

“Я четко сказал – заявил Луценко - мое место в едином списке демократических сил. Я также добавил: "Существует шутка – но в каждой шутке лишь доля шутки – что НСНУ расшифровывается как "Народная самооборона"–"Наша Украина". Если говорить без шуток, я говорил о едином списке как идеальном варианте для победы на выборах", – уточнил лидер “Народной самообороны.

Также Луценко фактически подтвердил информацию, что он может стать первым номером в списке “Нашей Украины” в случае, если НУ и БЮТ все же пойдут на выборы отдельно. “Я этого не исключаю", – сказал Луценко.