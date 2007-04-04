Северинсен советует Кинаху и К° дать ответ самим себе

Содокладчик мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы Ханне считает, что украинские политики борются за власть, а не за политику.

Об этом она заявила в интервью газете «Дело» (номер от 4.04.2007р.).

В частности что касается слов Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, который называет расширение правящей коалиции за счет депутатов из оппозиционных фракций перекручиванием волеизъявления избирателей, Х.СЕВЕРИНСЕН отметила: «Я соглашаюсь с утверждением о том, что такие действия искажают результаты выборов и многие украинцы могут чувствовать себя обманутыми. Я думаю, что те депутаты, которые переходят из одного лагеря в другой, должны дать ответ самим себе: зачем они это делают? По моему мнению, в Украине мало дебатируют о политике. Украинские политики состязаются за власть, а не за политику”.

В то же время, введение нормы императивного мандату к народным депутатам Х.СЕВЕРИНСЕН назвала «не выходом из ситуации» и «совершенно недемократическим».

“Если депутат избран в парламент, но не соглашается с политикой, которую осуществляют его однопартийцы, он имеет право на собственную политическую позицию”, - убеждена она.

Что касается утверждения Президента Украины, который назвал попытку расширить коалицию до 300 депутатов попыткой «узурпации власти», Х.СЕВЕРИНСЕН отметила, что в определенном смысле это подходящее утверждение.

«Должно быть, распределение полномочий между президентом, парламентом и правительством. Вместо этого коалиция пытается перебрать власть на себя. Я повторяю: здесь речь идет скорее о власти, чем о политике. Какова цель создания большинства в 300 голосов? Чего хотят эти депутаты? Они хотят изменить налоговое законодательство или они хотят каких-то других политических изменений? Похоже на то, что политика заключается лишь в том, чтобы предоставить правительству всю полноту власти. Такие действия противоречат духу Конституции», - считает Х.СЕВЕРИНСЕН.

Что касается обращения Верховной Рады Украины к Парламентской ассамблее Совета Европы с просьбой срочно рассмотреть ситуацию в Украине, Х.СЕВЕРИНСЕН отметила, что через две недели состоится плановое заседание ПАСЕ, и что вопрос о ситуации в Украине может быть внесен на рассмотрение. “Я надеюсь, что к тому моменту ситуация прояснится», - добавила она.

В то же время Х.СЕВЕРИНСЕН повторила, что до сих пор обе стороны украинского политикума дискутировали лишь о власти, а не о самой политике. «Какую политику защищают стороны, за что избирателям предлагают опять голосовать? Здесь непросто разобраться», - заметила содокладчик комитета ПАСЕ.

В то же время Х.СЕВЕРИНСЕН еще раз отметила уже озвученную вчера позицию, что Конституционный Суд Украины должен немедленно дать заключение, соответствует ли президентское решение о роспуске парламента Конституции.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины В.ЮЩЕНКО вечером 2 апреля подписал указ о роспуске украинского парламента.

Верховная Рада в тот же день приняла постановление, в котором заявила об отсутствии у Президента правовых оснований для роспуска парламента, а Кабинет Министров Украины поздно ночью принял постановление, которым решил подчиняться только Верховной Раде.

Представители коалиции подготовили представление по Указу Президента о роспуске Верховной Рады и просили КС безотлагательно, в течение 5 дней после публикации указа Президента о прекращении полномочий парламента, проверить этот документ на соответствие Конституции.