Что расстроило Ахметова

Депутат от Партии регионов Ринат Ахметов считает, что в ситуации с указом президента о роспуске парламента окончательное решение должен принять Конституционный Суд.

Об этом он рассказал "Украинской правде", комментируя ситуацию с прекращением полномочий Верховной Рады.

"Я вижу единственный демократический выход из сложившейся ситуации – решение Конституционного Суда, которому обязаны подчиниться все политические силы. Демократия – это прежде всего правовое государство. Наверное, нам пора не на словах, а на деле научиться признавать верховенство права", - сказал Ахметов.

По его мнению, нестабильность разрушает "стоимость страны".

"Это очень плохо для всех. Нестабильность и бесконечная политическая борьба препятствуют экономическому росту, а значит, будет ухудшаться жизнь каждого гражданина Украины. И я этим очень расстроен", - сказал Ахметов.

"Есть эмоции, есть разные точки зрения, желания и амбиции. Но все мы должны быть равны перед законом. А иначе у нас получится не по-европейски, а как в 1917 году", - добавил он.

Ахметов убежден, что и президент, и премьер-министр "должны взвешивать буквально каждый свой шаг и каждое свое слово".

По его мнению, нельзя допустить гражданского противостояния.

"Надо вновь и вновь, как бы это ни было трудно, садиться за стол переговоров и искать взаимоприемлемое решение", - отметил Ахметов.

Украинская правда