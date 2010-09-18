Хорошковского опять хотят вызывать на ковер: СБУ стала слишком агрессивна

Бютовец Андрей Шкиль зарегистрировал в парламенте проект постановления о заслушивании отчета главы Службы безопасности Украины Хорошковского Валерия Ивановича “относительно преследования и агрессии Службы безопасности Украины против украинских историков Национального музея-мемориала жертв оккупационных режимов "Тюрьма Лонцкого" и других действий направленных на сокрытие исторической правды от общества”.

Как отмечается на официальном сайте Верховной Рады, документ “передан на рассмотрение руководству”.

Как сообщал УНИАН, Руслана ЗАБИЛОГО, директора львовского музея «Тюрьма на Лонцкого», 8 сентября задержали в Киеве работники СБУ. Его обвинили в том, что он якобы хотел передать третьим лицам материалы, которые составляют государственную тайну. У Р.Забилого изъяли персональный ноутбук и цифровые носители.

Также СБУ провела обыск в кабинетах работников музея, где изъяла два ноутбука, один жесткий диск, бумажные копии исторических документов, а также видеосвидетельства диссидентов, записанные исследователями на протяжении 2009-2010 годов.

9 сентября СБУ сообщила о возбуждении уголовного дела по факту подготовки к разглашению сотрудником СБУ сведений, которые составляют государственную тайну.

Также в СБУ назвали абсурдным заявления о несанкционированном обыске в музее «Тюрьма на Лонцкого». В частности, как подчеркивается в сообщении, именно СБУ была инициатором открытия мемориально-исследовательского комплекса памяти жертв оккупационных режимов. До сих пор музей находится на балансе СБУ, содержится за счет бюджета СБУ, его сотрудники, в том числе его директор Р.ЗАБИЛЫЙ, получают зарплату в СБУ, отмечается в сообщении. “Более того, само название - Национальный музей-мемориал жертв оккупационных режимов «Тюрьма на Лонцкого» Службы безопасности Украины – подчеркивает отмеченное выше”, - заявили в СБУ.

Как объяснили в ведомстве, 13-14 сентября в помещениях УСБУ во Львовской области, в которых расположены структурные подразделения музея, в рамках расследования уголовного дела по факту подготовки к разглашению сотрудником СБУ сведений, которые составляют государственную тайну, был проведен осмотр места события.

В СБУ подчеркнули, что уголовное дело возбуждено не в отношении Р.Забилого, а по факту действий.