Азаров думает, что со своим Налоговым кодексом переплюнул всю Европу

Проект Налогового кодекса создает наиболее привлекательные условия для ведения бизнеса в Европе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на расширенном заседании Кабинета министров Украины премьер-министр Николай АЗАРОВ.

«Предложенный на рассмотрение проект Налогового кодекса создает наиболее привлекательные в Европе условия для ведения бизнеса», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что проект Налогового кодекса гарантирует «качественное повышение экономической свободы», новую модель администрирования. «В Украине будет введен принцип правомерности решений налогоплательщика, исчерпывающий перечень полномочий налоговых органов, который не может быть расширен», - отметил Н.АЗАРОВ.

Также, по словам премьера, согласно Налоговому кодексу, количество проверок налогоплательщиков будет сокращено до минимума. «Встреча с налоговым инспектором будет не правилом, а исключением», - отметил он.