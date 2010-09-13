Азаров отказался ехать в Мексику

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ не сможет присутствовать на торжественных мероприятиях по случаю празднования 200-летия независимости Мексики.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины, об этом глава правительства сообщил в поздравительной телеграмме на имя Президента Мексиканских Соединенных Штатов Фелипе КАЛЬДЕРОНУ ИНОХОСИ по случаю праздника.

Н.АЗАРОВ поблагодарил за приглашение принять участие в торжествах, однако отметил, что “учитывая плотный график ранее запланированных и подтвержденных визитов, не сможет посетить гостеприимную страну в указанный период”.

Вместе с тем, Н.АЗАРОВ пожелал Президенту Мексики и правительству “успехов и свершений в ответственной государственной деятельности на благо мира и процветания мексиканского народа”.

*** День независимости Мексика отмечает 16 сентября.