Регионалы не хотят драться с бютовцами за трибуну

Партия регионов не будет применять силу для снятия блокирования трибуны Верховной Рады оппозицией. Об этом РБК-Украиназаявил заместитель председателя фракции ПР Михаил Чечетов.

«Мы не будем силой, применяя драку, снимать блокирование трибуны, что сегодня делает оппозиция. Если Блок Тимошенко не позволит спикеру Литвину открыть заседание, то мы поедем работать в округа, а если заседание будет открыто, то мы будем работать в нормальном режиме, а депутаты БЮТ пускай стоят возле трибуны», - сказал М.Чечетов.