Медведько создал спецгруппу на время избирательной кампании

Генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО заявляет о недопустимости втягивания органов прокуратуры в политику во время проведения местных выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МЕДВЕДЬКО заявил сегодня на расширенной коллегии в Генеральной прокуратуре.

Обращаясь к подчиненным, генпрокурор напомнил, что в этом месяце им было направлено в регионы соответствующее письмо по поводу действий органов прокуратуры во время предвыборной гонки.

«Прошу безусловно исполнять то, что было в нем», - сказал генпрокурор, подчеркнув, что законом запрещено вмешательство в избирательный процесс. “В ходе избирательного процесса правоохранительные органы должны действовать на принципах законности и объективности, не допускать втягивания органов прокуратуры в политику», - подчеркнул А.МЕДВЕДЬКО.

Также он проинформировал присутствующих в зале коллегии о том, что в Генеральной прокуратуре создана специальная рабочая группа на время избирательной кампании. Также он настойчиво попросил подчиненных сообщать безотлагательно в Генпрокуратуру о наиболее существенных нарушениях избирательного законодательства, которые будут выявляться.