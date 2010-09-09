Янукович поздравил евреев Украины с Новым 5771 годом
12:55, 09 сентября 2010Политика
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Праздник Рош-а-Шана
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил евреев Украины с праздником Рош-а-Шана.
Текст приветствия размещен на официальном сайте главы государства.
“Сердечное поздравляю вас с праздником Рош-а-Шана - Новым 5771 годом по еврейскому календарю. В эти дни переосмысливают прожитый год и собственные поступки, прилагают усилия к личному духовному росту”, - говорится в поздравлении.
В.ЯНУКОВИЧ пожелал евреям радости, достатка, семейного счастья и уюта.
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