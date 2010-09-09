Независимые профсоюзы негативно оценили деятельность главы ФПУ Хары

Независимые профсоюзы негативно оценивают деятельность Василия ХАРЫ в должности председателя Федерации профсоюзов Украины.

Об этом корреспонденту УНИАН заявил председатель Федерации профсоюзов работников малого и среднего предпринимательства Украины Вячеслав РОЙ, комментируя высказывание заместителя председателя ФПУ Сергея САНЧЕНКО о том, что «В.ХАРА должен уйти и освободить место для более опытного и взвешенного руководителя».

«Не мое дело оценивать, что хорошего или плохого сделал В.ХАРА для ФПУ, и стоит ли ему и дальше возглавлять ФПУ, - сказал В.РОЙ. - Это право и обязанность исключительно президиума, совета или съезда ФПУ. Однако я могу сказать, что для профсоюзных объединений, которые не входят в состав ФПУ (здесь я осмелюсь выразить общую точку зрения всех независимых объединений), деятельность В.ХАРЫ была однозначно негативной. За время, которое он возглавляет ФПУ, не то что сотрудничество, а даже регулярный конструктивный диалог, обмен мнениями, консультации и тому подобное между ФПУ и независимыми профсоюзными объединениями, по сути, прекратился. Вместо этого начались серьезные споры и конфликты, что, безусловно, делало невозможной какую-либо консолидацию украинского профсоюзного движения. Влияние украинских профсоюзов на социально-экономическую ситуацию в стране - и так не очень значительное - стало стремительно падать, на них фактически перестала обращать внимание власть. Самым ярким примером падения авторитета профсоюзов стало повышение правительством цен на газ для населения без какого-либо предварительного согласования или консультаций с профсоюзами, как того требует закон», - сказал В.РОЙ.

По его словам, В.ХАРА не раз публично выражал свое пренебрежительное отношение к независимым профсоюзам в целом и к отдельным их лидерам в частности. «Председатель ФПУ, по моему убеждению, стремится к тому, чтобы ФПУ была единственным, как во времена СССР, субъектом профсоюзного движения в Украине. Для этого независимые профсоюзные объединения усилиями В.ХАРЫ были отстранены от участия в переговорах с правительством по заключению Генерального соглашения по тарифам», - заявил В.РОЙ.

Кроме того, он сообщил, что представителей независимых профобъединений исключили из состава наблюдательных советов и правлений фондов обязательного государственного социального страхования. «В результате, например, наша Федерация профсоюзов работников малого и среднего предпринимательства, которая, по сути, является единственным представителем интересов работников этой сферы (в составе ФПУ нет отраслевого профсоюза работников малого и среднего бизнеса), лишена возможности даже минимального влияния на распределение средств социального налога, хотя, конечно, члены наших профсоюзных организаций платят такой налог. Все наши призывы, просьбы, обращения к председателю ФПУ исправить эту ненормальную ситуацию остались без положительной реакции», - сказал В.РОЙ.

Председатель Федерации профсоюзов работников малого и среднего предпринимательства Украины выразил надежду, что, в случае освобождения В.ХАРЫ от должности председателя ФПУ, с новым руководителем крупнейшего профобъединения Украины независимые профсоюзы смогут наладить эффективное сотрудничество для надлежащей защиты в государстве законных прав и интересов наемных работников.