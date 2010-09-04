Тимошенко называет декларации на субсидии издевательством власти

Лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО считает издевательством над гражданами рассылку им так называемых деклараций на получение субсидий из-за повышения тарифов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила во время эфира "Шустер live".

"Я бы садила того, кто людям, для того, чтобы получить субсидии на жилищно-коммунальные услуги раздал такие документы. Это так называемая декларация о доходах и имущественном состоянии лиц, которые обратились за назначением жилищной субсидии", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Она напомнила, что власть, анонсируя повышение тарифов, успокаивала, что все, кто не сможет платить их в полном объеме, получат субсидии. Лидер «Батькивщины» заметила, что проехала по некоторым селам и оказалось, что не все могут даже заполнить эту декларацию. "Мне эту декларацию дала бабушка в одном из сел. Так оказалось, что в этом селе ни один человек эту декларацию не заполнит. Здесь нужно посчитать сколько коз, сколько овец, сколько коров, сколько людей, сколько у тебя мобильных телефонов, есть ли у тебя дома холодильник и что ты за последние 12 месяцев вообще себе купил. И на все это нужно собрать справку", - отметила она. По словам Ю.ТИМОШЕНКО, по подсчетам ее команды, нужно собрать 72 справки, чтобы получить субсидию.