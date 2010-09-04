Тимошенко: боритесь, иначе они сделают то, что сказал Янукович

Лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко призывает избирателей обязательно принять участие 31 октября в выборах органов местного самоуправления.

"31 октября – выборы. Не проигноруйте их, так как местные органы власти устанавливают тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Если вы еще раз дадите этим людям право, они выполнят то, что сказал Виктор Федорович (Янукович) несколько дней назад - на 30 процентов будут повышены все тарифы на жилищно-коммунальные услуги", - сказала Юлия Тимошенко в эфире ток-шоу "Шустер-live".

Лидер партии "Батьківщина" убеждена, что от активного участия избирателей будет зависеть качество большинства в местных советах, которое будет формироваться по результатам выборов, а также качество принимаемых ими решений. "Боритесь за себя, а я буду бороться вместе с вами. Я была с вами, остаюсь, независимо от должностей во власти или находясь в оппозиции", - призвала Юлия Тимошенко.