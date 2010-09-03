ЕЦ начал формировать открытые списки на выборы

Партия “Единый Центр” начала кампанию публичного формирования списков на местные выборы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, отбор кандидатов будет происходить путем процедуры “праймериз” – открытого предварительного голосования за кандидатов от партии.

По информации пресс-службы, в целом на праймериз выдвинуто свыше 4 тысяч кандидатов. Из них около 75% кандидатов являются членами “Единого Центра”, 25% кандидатов – беспартийные и члены других политических сил.

С сегодняшнего дня за кандидатов можно будет проголосовать на официальном интернет-сайте партии www.edc.org.ua в разделе «Открытые списки «Единого Центра». Каждый пользователь сети Интернет сможет проголосовать не более одного раза.

7 сентября “Единый Центр” проведет также всеукраинский «День голосования». Каждый желающий сможет проголосовать за кандидатов, непосредственно заполнив бюллетень. Для этого в общественных местах будут оборудованы специальные места для голосования с мобильными урнами для бюллетеней.

По результатам праймериз региональные партийные организации “Единого Центра” будут формировать списки на местных выборах и выдвигать кандидатов на должности городских председателей.

Общие итоги праймериз будут обнародованы на официальном интернет-сайте партии 8 сентября и на пресс-конференциях.

По словам одного из лидеров партии Игоря ПОПОВА, праймериз “Единого Центра” имеет несколько существенных отличий от кампаний, которые проводили другие политические силы. «Во-первых, в наши бюллетеним будут включены не только члены партии, но и лидеры общин, независимо от партийности. То есть, инициируя праймериз, “Единый Центр” ставит перед собой совсем другую цель, а именно: провести публичную дискуссию и определить достойных кандидатов, которые будут представлять интересы людей, – объяснил И.ПОПОВ. – Во-вторых, кампания «Открытые списки «Единого Центра» будет максимально публичной и прозрачной. В отличие от некоторых других партий, которые до сих пор не обнародовали результаты голосований, “Единый Центр” объявит свои уже 8 сентября – на следующий день после завершения праймериз».