ПР не будет «причесывать» коммунистов из-за требования снять Тигипко

Первый заместитель председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде Михаил ЧЕЧЕТОВ заверяет, что коалиция не поддержит инициативу фракции КПУ об отставке Сергея ТИГИПКО с должности вице-премьер-министра Украины.

Об этом он сказал в интервью агентству УНИАН.

По словам М.ЧЕЧЕТОВА, судя по тому, что сегодня по результатам всеукраинского обсуждения был презентован новый проект Налогового кодекса, и на пресс-конференции вместе присутствовали премьер-министр Николай АЗАРОВ и вице-премьер-министр С.ТИГИПКО, никаких противоречий нет.

“То, что там сидел ТИГИПКО, и взял ответственность за него (проект Налогового кодекса - УНИАН), это означает, что ответ очевиден”, - добавил М.ЧЕЧЕТОВ.

По его словам, “если ТИГИПКО представляет Налоговый кодекс, то понятно, какая судьба ожидает проект постановления относительно его отставки”.

Он заметил, что у фракции КПУ есть своя позиция, и там “люди имеют вкусы менее рыночные, и больше настроены на госрегулирование”. М.ЧЕЧЕТОВ признал, что по этому вопросу есть разногласия между фракциями Партии регионов и КПУ. “Мы расходимся с КПУ и по ряду вопросов относительно проведения экономических реформ. Они имеют свою позицию, и это их право. Мы не причесываем всех под одну гребенку, всю нашу коалицию. Но, в то же время, есть общая позиция по основным вопросам”, – заверил М.ЧЕЧЕТОВ.

По его мнению, в ближайшее время сценарий отставки С.ТИГИПКО за счет фракции КПУ и оппозиционных фракций не может быть реализован.

Как сообщал УНИАН, 2 сентября на пресс-конференции в Донецке народный депутат, первый секретарь Донецкого обкома КПУ Николай КРАВЧЕНКО заявил, что 7 сентября на заседании фракции Компартии будет решено, в какой форме коммунисты выдвинут требование об отставке вице-премьер-министра С.ТИГИПКО. «7 сентября мы на заседании фракции решим этот вопрос: то ли через проект постановления, то ли просто, чтобы он написал заявление по собственному желанию», - сказал Н.КРАВЧЕНКО.

Он считает, что С.ТИГИПКО должен уйти из правительства, поскольку проект Налогового кодекса, написанный под руководством вице-премьера, неприемлем для страны.