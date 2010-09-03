БЮТ заявляет о рейдерской атаке на ее фракцию в Киевсовете

В Блоке Юлии Тимошенко обвиняют власти в попытке захватить контроль над фракцией БЮТ в Киевсовете и опровергают информацию о смене руководства фракции.

Об этом говорится в заявлении председателя Киевской городской организации партии “Батькивщина” Анатолия СЕМИНОГИ, текст которого передан агентству УНИАН.

По словам А.СЕМИНОГИ, с целью лишить граждан права выбора на местных выборах власти продолжают рейдерскую атаку на Блок Юлии Тимошенко и партию «Батькивщина».

А.СЕМИНОГА отметил, что к попыткам властей парализовать через решения судов деятельность партии или захватить над ней контроль путем тиражирования фальшивых документов и копий печатей, которые были осуществлены во Львовской, Киевской, Харьковской областях, добавляется попытка захватить контроль над фракцией БЮТ в Киевсовете.

“Группа депутатов, которые из корыстных соображений перешли на сторону Партии регионов, пытается незаконно сменить руководство фракции. При этом они игнорируют тот факт, что согласно положению о фракции, переизбрать ее председателя можно только двумя третями голосов”, - говорится в сообщении.

А.СЕМИНОГА отметил, что фракция постепенно очищается от предателей. В частности, сегодня утром, в 9.00, после завершения рассмотрения персональных дел из фракции БЮТ уже было исключено трое депутатов, которые голосовали за лишение киевлян фундаментально права избирать себе власть на уровне районов. Речь идет об Олеге ПЕТЬКУНЕ, Александре ТОЛУБИЦКОМ и Анатолии ШЕВЧЕНКО, отметил он.

Сегодня УНИАН получил информацию о смене руководства фракции БЮТ в Киевсовете. По этой информации, 31 августа на заседании фракции ее председателем был избран Денис МОСКАЛЬ. “За” проголосовали 17 из 32 членов фракции.

Как сообщал УНИАН, 25 августа Киевский городской совет обратился в Верховной Раде по поводу внесения изменений в Закон «О столице Украины – городе-герое Киеве» относительно возможности ликвидации районных советов в столице. За такое обращение проголосовали 65 депутатов Киевсовета, в том числе 8 депутатов от БЮТ.

В тот же день Совет Блока Юлии Тимошенко исключил из фракции БЮТ в Киевсовете тех депутатов, которые проголосовали за обращение к Верховной Раде относительно отмены районных советов в столице.

В то же время, как сообщил сайт издания «Зеркало недели» со ссылкой на источник во фракции Партии регионов в Киевсовете, за обращение Киевсовета к Верховной Раде относительно ликвидации районных советов в столице 25 августа проголосовали 16, а не восемь членов фракции БЮТ.

В частности, по информации источника издания, за обращение в парламент проголосовали Юрий БЕРЕГОВЫЙ, Семен БОРИСЕНКО, Алексей ДАВЫДЕНКО, Юрий ДМИТРУК, Борис ДРОБОТ, Владимир ДРОБОТ, Сергей КОЗЫР, Денис МОСКАЛЬ, Александр НЕЗНАЛ, Дмитрий ОЛИЙНЫК, Олег ПЕТЬКУН, Василий СЕНЧУК, Виктор ТИЩЕНКО, Александр ТОЛУБИЦКИЙ, Анатолий ШЕВЧЕНКО и Роман ШТЕЙНАС.