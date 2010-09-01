В Черниговской области ЕЦ формирует открытые списки кандидатов в советы

В Черниговской области областная организация партии "Единый Центр" реализует проект "Открытые списки Единого Центра". Об этом на пресс-конференции сообщил председатель областной организации партии Владимир ПРИХОДЬКО.

По его словам, “Единый Центр” начал проект "Открытые списки" для того, чтобы предоставить возможность активным гражданам, которые имеют авторитет в обществе, стать депутатами местных советов. "Новое избирательное законодательство усложняет официальное выдвижение. А “Единый Центр” заинтересован в том, чтобы депутатские мандаты получили достойные представители местных общин – именно те люди, которые являются лидерами в своих селах и городах", - сказал В.ПРИХОДЬКО.

Он отметил, что представители партии звонят известным деятелям в районах и городах и просят их разрешения включить фамилию в опрос, который определит лидеров обществ. "Если человек определен лидером общества, мы ему предлагаем поддержку “Единого Центра”, а он решает – соглашаться или нет. Партия ориентируется на лидеров, которые представляют интересы общин и имеют авторитет ", - объяснил В.ПРИХОДЬКО.

Руководитель областной организации партии подчеркнул, что важным критерием для партии является не просто публичность отдельных личностей, а их "чистая публичность". В.ПРИХОДЬКО убежден, что “Единый Центр” никто не сможет обвинить в торговле местами в своем партийном списке. "Сегодня вообще не нужно покупать места в списках. Если есть деньги, есть возможность баллотироваться в мажоритарных округах", - отметил он.

В то же время В.ПРИХОДЬКО сообщил, что список в Черниговский городской совет почти готов, в областной совет – готов на 60%. Относительно вопроса выдвижения представителя “Единого Центра” на должность городского председателя Чернигова еще продолжаются дискуссии. Руководитель областной организации партии пообещал, что в первой пятерке списка избиратели увидят влиятельных людей из бизнеса, власти и медиа.